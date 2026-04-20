A Pavia, la circolazione sulla linea Milano-Genova è stata sospesa dopo uno scontro tra un treno regionale e un treno merci. L’incidente è avvenuto alle 8:30 circa, quando un treno della linea suburbana S13 di Trenord ha tamponato un treno merci fermo alla stazione del capoluogo. Nessuno dei passeggeri o del personale ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le autorità competenti.

Ancoradisagi per i pendolari. Quest mattina,il traffico ferroviario dei treni regionali di Trenord e dei convogli a lunga percorrenza di Trenitaliaè stato sospeso sulla linea Milano-Genova, a seguito di un incidente avvenuto nei pressi della stazione Certosa di Pavia. Intorno alle 8,30un treno della linea suburbana S13 di Trenord ha leggermente urtato un treno merci in sosta. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti, né tra i passeggeri né tra il personale Trenord, anche perché il convoglio, che stava uscendo dalla stazione, procedeva a30 km orari. Come comunicato da Trenitalia, il traffico è stato comunque sospeso all’altezza dello scalo del capoluogo lombardo per consentire accertamenti tecnici sulla linea.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pavia, scontro tra regionale e treno merci: sospesa circolazione sulla linea Milano-Genova

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