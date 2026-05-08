Circolazione sospesa sulla linea del Brennero | cosa succede a chi viaggia in treno

Venerdì 8 maggio, tra le 10 e le 12:25, la circolazione sulla linea del Brennero sarà sospesa tra le stazioni di Ala e Peri a causa di lavori di manutenzione infrastrutturale. Chi dovrà percorrere questa tratta in treno dovrà fare affidamento su eventuali variazioni o alternative di viaggio. La sospensione riguarda un intervallo di circa due ore e venticinque minuti, durante il quale non saranno operative le corse ferroviarie sulla linea interessata.

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Chi oggi, venerdì 8 maggio, viaggerà sulla linea del Brennero col treno, deve sapere che saranno previste delle modifiche alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Ala e Peri dalle 10 alle 12:25 per lavori di manutenzione infrastrutturale. Per coloro che viaggeranno sul Frecciarossa 8502.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pavia, scontro tra regionale e treno merci: sospesa circolazione sulla linea Milano-Genova La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo per verifiche tecniche sulla lineaArezzo, 23 febbraio 2026 – La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo, tra Incisa e Rignano per verifiche tecniche sulla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tragedia sui binari, persona investita sulla linea Caserta-Foggia: circolazione sospesa per ore - FoggiaToday; Cavi tranciati a Montesilvano, circolazione ferroviaria sospesa: treni fermi; Uomo investito e ucciso sui binari: circolazione sospesa sulla Caserta-Foggia, treni per Bari bloccati; Abruzzo, circolazione treni ancora rallentata tra Giulianova e Pescara. Treno trancia cavi sulla linea Adriatica: circolazione in tilt, ritardi fino a 400 minutiBlocco della circolazione sulla linea Adriatica tra Giulianova e Pescara: ritardi fino a 400 minuti e pesanti disagi per i treni Alta Velocità e Intercity dopo che un treno ha tranciato i cavi elettri ... notizie.it Guasto elettrico sulla linea adriatica: circolazione sospesa tra Giulianova e PescaraCircolazione sospesa per un guasto elettrico. Frecciarossa bloccato a Montesilvano con 125 passeggeri. Ritardi e treni fermi ... abruzzonews.eu #RomaPisa circolazione sospesa per intervento Vigili del fuoco I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza e limitazioni di percorso. #pendolariLAZ x.com SI RENDE NOTO CHE VENERDI' 8 MAGGIO è sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia del sottopasso ferroviario in via dello Scalo Merci ( SP. 51 altezza km 0 + 130) a tutti gli utenti dalle ore 2 alle ore 5 ( di notte) si tratta di una misura necessari facebook