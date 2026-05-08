Circolazione sospesa sulla linea del Brennero | cosa succede a chi viaggia in treno
Venerdì 8 maggio, tra le 10 e le 12:25, la circolazione sulla linea del Brennero sarà sospesa tra le stazioni di Ala e Peri a causa di lavori di manutenzione infrastrutturale. Chi dovrà percorrere questa tratta in treno dovrà fare affidamento su eventuali variazioni o alternative di viaggio. La sospensione riguarda un intervallo di circa due ore e venticinque minuti, durante il quale non saranno operative le corse ferroviarie sulla linea interessata.
Chi oggi, venerdì 8 maggio, viaggerà sulla linea del Brennero col treno, deve sapere che saranno previste delle modifiche alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Ala e Peri dalle 10 alle 12:25 per lavori di manutenzione infrastrutturale. Per coloro che viaggeranno sul Frecciarossa 8502.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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