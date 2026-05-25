Guardiola si rappacifica con la moglie Cristina commovente discorso allo stadio | Una donna eccezionale
Pep Guardiola ha annunciato di aver riappacificato con la moglie, presente allo stadio. Durante un discorso, ha definito la donna “eccezionale” e ha ringraziato la famiglia. La coppia si era separata in passato, ma ora sembra aver fatto pace. La moglie, madre dei tre figli del tecnico, è stata menzionata pubblicamente durante l’intervento. Nessun dettaglio sulle ragioni della rottura o sui passaggi successivi.
La separazione dalla moglie Cristina sembra il passato per Pep Guardiola: la madre dei suoi tre figli era presente allo stadio ed è stata nominata dal tecnico nel suo discorso al pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il discorso di Papa Leone in Terra dei Fuochi: “Qui a raccogliere le lacrime”. Il vescovo Di Donna: “Peccato che grida vendetta”
Lazio-Milan con i tifosi laziali allo stadio “per l’ultima volta in stagione”: niente derby e Inter?I tifosi della Lazio hanno deciso di essere presenti allo stadio per l'ultima volta in stagione durante la partita contro il Milan, mentre non ci...
Guardiola si rappacifica con la moglie Cristina, commovente discorso allo stadio: Una donna eccezionalePep Guardiola sembra essersi riappacificato con la moglie Cristina Serra, dalla quale si era separato lo scorso anno dopo oltre 30 anni assieme e 10 di matrimonio. La presenza a sorpresa ... fanpage.it
Pep Guardiola si separa dalla moglie: la rottura con Cristina Serra dopo 30 anni insieme (e 3 figlie). I successi e la crisi silenziosaPep Guardiola e sua moglie Cristina Serra si sono separati dopo 30 anni insieme, secondo quanto riferito da giornali spagnoli. L'allenatore del Manchester City, 53 anni, e Serra si sono sposati con ... ilmessaggero.it