Guardiola si rappacifica con la moglie Cristina commovente discorso allo stadio | Una donna eccezionale

Notizia in breve

Pep Guardiola ha annunciato di aver riappacificato con la moglie, presente allo stadio. Durante un discorso, ha definito la donna “eccezionale” e ha ringraziato la famiglia. La coppia si era separata in passato, ma ora sembra aver fatto pace. La moglie, madre dei tre figli del tecnico, è stata menzionata pubblicamente durante l’intervento. Nessun dettaglio sulle ragioni della rottura o sui passaggi successivi.