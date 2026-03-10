Lazio-Milan con i tifosi laziali allo stadio per l'ultima volta in stagione | niente derby e Inter?
I tifosi della Lazio hanno deciso di essere presenti allo stadio per l'ultima volta in stagione durante la partita contro il Milan, mentre non ci saranno per il derby e la partita contro l'Inter. La protesta contro il presidente della Lazio continua, ma i gruppi organizzati hanno comunicato l’intenzione di partecipare solo alla sfida con il Milan. La decisione è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale.
La protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito va avanti ma i gruppi organizzati hanno deciso che saranno allo stadio per l'ultima volta in stagione con il Milan, niente Inter e restano dubbi per il derby: l'annuncio in un comunicato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Del Piero a C’è Posta per te, Matteo in lacrime: “Avevo 9 anni quando papà morì, l’unica volta allo stadio fu per te”Nella puntata del 31 gennaio di C'è Posta per te, Sara ha voluto fare una sorpresa al fratello Matteo facendogli incontrare Alessandro Del Piero.
Protesta del tifo della Lazio, Marusic invoca il ritorno dei laziali allo stadio: "Abbiamo bisogno dei tifosi"Il terzino di Sarri nel post match contro l'Atalanta ha parlato della surreale situazione che si sta vivendo nelle partite casalinghe senza il...
Tutto quello che riguarda Lazio Milan con i tifosi laziali allo...
Temi più discussi: Under 18: Lazio-Milan 1-1; Lazio, il nuovo comunicato dei tifosi: la decisione per le gare contro Sassuolo e Milan; Lazio - Milan in Diretta Streaming | DAZN IT; Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabellone.
Lazio-Milan, la scelta del tifo organizzato: Torniamo allo stadio. Ma la protesta non è finita, cosa sta succedendoDopo aver disertato lo stadio Olimpico in occasione delle gare di campionato con Genoa, Atalanta e Sassuolo e la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, i gruppi organizzati del tifo biancoceles ... corrieredellosport.it
Calciomercato Milan 2026/2027: colpo dalla Lazio!Il calciomercato del Milan 2026-2027 potrebbe iniziare a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. fantamaster.it
(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La Lazio, nel big match di domenica sera contro il Milan, tornerà ad avere i propri tifosi sugli spalti dell’Olimpico, ma solo per questa occasione. E’ questa la decisione del tifo organizzato biancoceleste, che tornera’ a riempire lo stadi - facebook.com facebook
Lazio-Milan in chiaro su Dazn: il big match dell’Olimpico visibile gratuitamente x.com