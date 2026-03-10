Lazio-Milan con i tifosi laziali allo stadio per l'ultima volta in stagione | niente derby e Inter?

I tifosi della Lazio hanno deciso di essere presenti allo stadio per l'ultima volta in stagione durante la partita contro il Milan, mentre non ci saranno per il derby e la partita contro l'Inter. La protesta contro il presidente della Lazio continua, ma i gruppi organizzati hanno comunicato l’intenzione di partecipare solo alla sfida con il Milan. La decisione è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale.