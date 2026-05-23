Il discorso di Papa Leone in Terra dei Fuochi | Qui a raccogliere le lacrime Il vescovo Di Donna | Peccato che grida vendetta
È la prima volta che un Papa visita quei territori tra Napoli e Caserta: realizza un desiderio di Francesco, che voleva andarci nel 2020 ma non poté per la pandemia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa lascia Papa Leone XIV al Libano Le testimonianze di religiosi e prelati
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Oggi Papa Leone XIV si trova in visita ad Acerra. Nel suo discorso, nella Cattedrale, il Pontefice ha ricordato il desiderio di Papa Francesco di visitare la terra dei fuochi, un viaggio saltato a causa della pandemia. Nel suo intervento, il Papa ha parlato poi d facebook
Il buon governo, compito delicato e profetico. Il discorso di papa Leone XIV ai moderatori delle associazioni di fedeli, dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità sulla guida e il coordinamento della vita comune clonline.org/it/attualita/a… Ansa/Vatica x.com
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