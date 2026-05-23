Il discorso di Papa Leone in Terra dei Fuochi | Qui a raccogliere le lacrime Il vescovo Di Donna | Peccato che grida vendetta

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È la prima volta che un Papa visita quei territori tra Napoli e Caserta: realizza un desiderio di Francesco, che voleva andarci nel 2020 ma non poté per la pandemia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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