Corriere dello Sport | Kevin De Bruyne è tornato e ha cambiato il volto del Napoli

Kevin De Bruyne è tornato in campo e ha ripreso a giocare con il Napoli, influenzando le prestazioni della squadra. La sua presenza si fa sentire nelle partite, e il suo rientro ha avuto un impatto diretto sulla formazione e sugli schemi di gioco. La sua partecipazione alle ultime gare ha attirato l’attenzione di tifosi e osservatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Kevin De Bruyne è tornato e ha cambiato il volto del Napoli. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, bastano quarantacinque minuti al fuoriclasse belga per riportare qualità, visione e verticalità nella manovra azzurra, trasformando una gara complicata contro il Lecce in un pomeriggio di calcio ad altissimo livello. Nel secondo tempo della sfida del Maradona, i numeri raccontano già tutto. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport evidenzia come De Bruyne abbia realizzato due passaggi chiave, tredici giocate vincenti, dieci verticalizzazioni e due recuperi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Kevin De Bruyne è tornato e ha cambiato il volto del Napoli” Articoli correlati Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka a rischio contro il Torino. Conte ritrova De Bruyne e Anguissa” Leggi anche: Corriere dello Sport: “De Bruyne vede la luce: rientro vicino, il Napoli ritrova il suo re” Kevin De Bruyne after Man City vs Napoli in the UCL Tutti gli aggiornamenti su Corriere dello Sport Kevin De Bruyne è... Temi più discussi: De Bruyne, che fisico al rientro con il Napoli: ecco la percentuale di massa grassa, tutti i dettagli; De Bruyne come una fenice, ora punta Champions e Mondiale: l’analisi – CdS; Lukaku e De Bruyne insieme: momento storico con il Napoli; Napoli, tutti in piedi per re Kevin. Corriere dello Sport: Kevin De Bruyne è tornato e ha cambiato il volto del NapoliKevin De Bruyne è tornato e ha cambiato il volto del Napoli. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, bastano quarantacinque minuti al fuoriclasse belga per riportare qualità, visione e ... napolipiu.com Kevin De Bruyne trasforma il Napoli: voti alti dei quotidianiIl ritorno di Kevin De Bruyne dopo quattro mesi cambia il volto del Napoli. I principali quotidiani sportivi ne lodano l’impatto decisivo nella vittoria sul Lecce e il finale di stagione. mondonapoli.it L'ex direttore sportivo del Napoli, Pierpaolo Marino, critica aspramente Kevin De Bruyne, tornando sulle condizioni fisiche dei primi mesi in azzurro Cosa ne pensate #DeBruyne #Napoli - facebook.com facebook L'ex direttore sportivo del Napoli, Pierpaolo Marino, critica aspramente Kevin De Bruyne, tornando sulle condizioni fisiche dei primi mesi in azzurro Cosa ne pensate #DeBruyne #Napoli x.com