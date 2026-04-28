? Cosa sapere Francescantonio Siconolfi presenta la lista Coerenza e responsabilità per le amministrative 2026 a Guardia Lombardi.. La nuova compagine civica sfida gli altri schieramenti politici nel comune irpino di Avellino.. Francescantonio Siconolfi guida la lista civica Coerenza e responsabilità verso le elezioni amministrative del 2026 a Guardia Lombardi, presentando un gruppo di candidati che punta sulla continuità ideale tra impegno civile e gestione del territorio. Il fermento nel comune irpino si accende con l’ufficializzazione della compagine che punta a conquistare il voto dei cittadini. La formazione guidata da Siconolfi vede coinvolti diversi nomi noti nella vita locale, pronti a sfidarsi nelle urne durante la prossima consultazione amministrativa in provincia di Avellino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guardia Lombardi 2026: Siconolfi lancia la sfida con la sua lista

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