  Guardate è così strano… Domenica In Mara Venier in onda e quel dettaglio manda tutti in tilt | cosa nota il pubblico  

Durante la puntata di Domenica In trasmessa domenica 24 maggio 2026, Mara Venier ha attirato l’attenzione del pubblico con un dettaglio insolito. La conduttrice ha pronunciato la frase “Guardate, è così strano…” che ha suscitato molte reazioni tra gli spettatori. La scena ha generato curiosità e discussioni tra gli ascoltatori, rendendo il momento uno dei più commentati della trasmissione. La puntata si è conclusa con questa nota particolare, senza ulteriori spiegazioni.

Si è chiusa con un dettaglio tutt’altro che banale la puntata di Domenica In andata in onda domenica 24 maggio 2026. Negli ultimi minuti del contenitore di Rai 1, infatti, qualcosa ha iniziato a stonare agli occhi più attenti: il gioco finale è andato regolarmente in onda, ma senza uno dei suoi protagonisti più riconoscibili. Un’assenza che non è passata inosservata e che, nel giro di pochi minuti, si è trasformata in un piccolo caso televisivo. Il pubblico, abituato ormai a un rituale consolidato, si è trovato davanti a una scena familiare solo a metà. E proprio questo scarto, apparentemente minimo, ha acceso la curiosità e moltiplicato le domande. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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