Va in pensione Mara Venier addio in lacrime a Domenica In | tutti in piedi!

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha annunciato il suo addio alla trasmissione e ha lasciato lo studio in lacrime, mentre i presenti si sono alzati in piedi per salutarla. Il pubblico ha assistito a un momento di forte emozione, che ha concluso il pomeriggio televisivo di Rai 1 con un clima di commozione condivisa.

Il pomeriggio televisivo di Rai 1 si è concluso con un momento di straordinaria intensità emotiva che ha travalicato i confini del semplice intrattenimento. Negli istanti finali della puntata odierna di Domenica In, la padrona di casa Mara Venier ha deciso di rompere il protocollo della scaletta per dedicare uno spazio speciale a chi, per decenni, ha lavorato dietro le quinte lontano dai riflettori ma sempre al centro della produzione. Con la voce rotta dall’emozione e visibilmente commossa, la conduttrice ha invitato a raggiungerà il centro dello studio Marco, uno storico cameraman del programma, trasformando un saluto professionale in un tributo collettivo carico di umanità e gratitudine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Va in pensione”. Mara Venier, addio in lacrime a Domenica In: tutti in piedi! Articoli correlati Leggi anche: Domenica In, Mara Venier non trattiene le lacrime Leggi anche: Domenica In, Mara Venier non trattiene le lacrime: "Impossibile" Approfondimenti e contenuti su Mara Venier Mara Venier sbotta con Teo Mammucari a Domenica In: Sei un pi*la! | Non capisci i momenti, cos’è successoMara Venier, dalle lacrime per il cameraman in pensione alla rabbia con Teo Mammucari che sottovaluta la commozione. ilsussidiario.net «Disegno pennuti». Virginia Raffaele e la gaffe di Mara Venier a Domenica InCosa fa Virginia Raffaele quando non è sul set o sul palco? A Domenica In va in scena un momento esilarante quando Mara Venier decide di indagare ... msn.com