Tu sei un… Domenica In la furia di Mara Venier contro Teo Mammucari dopo quel gesto

Durante la puntata di Domenica In trasmessa il 15 marzo su Rai 1, Mara Venier si è confrontata con Teo Mammucari dopo un gesto che ha suscitato reazioni. La conduttrice ha mostrato chiaramente il suo disappunto, creando un momento di tensione in diretta. La trasmissione ha quindi avuto un episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico presente in studio e a casa.

Il pomeriggio televisivo di Rai 1 ha regalato momenti intensi e anche qualche imprevisto nella puntata del 15 marzo di Domenica In, lo storico programma della domenica guidato da Mara Venier. Quella che doveva essere una trasmissione segnata soprattutto dal ricordo e dalla commozione si è trasformata, nel finale, in una scena destinata a far discutere a lungo anche sui social. L’incontro tra emozione e ironia, infatti, ha creato un momento di forte contrasto in diretta. >> “Va in pensione”. Mara Venier, addio in lacrime a Domenica In: tutti in piedi La puntata si era aperta con un tono profondamente emotivo. Gran parte della trasmissione è stata dedicata al ricordo di Enrica Bonaccorti, figura storica della televisione italiana scomparsa di recente a 76 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Aggiornamenti e notizie su Mara Venier

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Domenica In, Mara Venier furiosa con Teo Mammucari: Sei un pirlaMomento di forte tensione a Domenica In durante la puntata del 15 marzo. Mara Venier si commuove salutando uno storico cameraman, ma un gesto di Teo Mammuccari rompe l'atmosfera. movieplayer.it

Perché Mara Venier e Teo Mammucari hanno litigato a Domenica In: Sei un pirla! – VIDEOMomento teso a Domenica In: Mara Venier rimprovera Teo Mammucari in diretta dopo un cartello mostrato durante il saluto a un cameraman storico della Rai che va in pensione. gay.it

#MaraVenier si arrabbia in diretta con #TeoMammicari Ieri pomeriggio in chiusura di #DomenicaIn la Venier ha portato a centro studio un cameraman che dopo 30 anni di lavoro in Rai andrà in pensione. La padrona di casa commossa, come riporta #Biccy, h - facebook.com facebook

Mara Venier in lacrime per il cameraman Marco, in pensione dopo 40 anni in Rai. Poi sbotta con Teo Mammucari: «Sei un pirla» x.com