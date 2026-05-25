L’oggi è l’ultima di campionato, che il Sassuolo perde in quel di Parma in chiusura di una stagione che Fabio Grosso dedica a suo padre, scomparso il 20 aprile di un anno fa, "e che voglio pensare in questi due anni mi abbia sempre accompagnato, anche se non c’è più". Il domani, invece, il tecnico neroverde lo scriverà insieme ai vertici societari nei prossimi giorni, "Quando – dice - ci incontreremo e capiremo cosa fare, con grandissima serenità, per cercare la soluzione migliore". La soluzione migliore, per quanto riguarda la società, l’Amministratore Delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali l’ha già suggerita spingendo ("mi spiacerebbe doverlo liberare") per la continuità, fin qua inascoltato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grosso è soddisfatto: "Stagione straordinaria"

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