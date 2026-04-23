Dopo circa un mese di pausa, i motociclisti della MotoGP tornano a gareggiare, con il Gran Premio di Spagna che si svolgerà dal 24 al 26 aprile. La competizione si tiene a Jerez, dove si svolgono le prove ufficiali e le gare del fine settimana. Tra i piloti in pista, c’è chi si dice soddisfatto della propria stagione e punta a migliorare la posizione in classifica.

Dopo quasi un mese di pausa è arrivato finalmente il momento di tornare in pista per i centauri della MotoGP, che si apprestano ad affrontare da venerdì 24 a domenica 26 aprile il weekend del Gran Premio di Spagna 2026, quarto capitolo della stagione. Pedro Acosta sarà uno dei protagonisti più attesi in sella alla sua KTM, occupando il terzo posto nella classifica generale del campionato grazie a due podi in tre gare e al controverso successo nella Sprint inaugurale in Thailandia. Il giovane fenomeno spagnolo rappresenta di fatto l’unico intruso nella top9 del Mondiale che non guida un’Aprilia o una Ducati, mentre tutti gli altri hanno a disposizione una moto italiana.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “KTM sempre veloce a Jerez, obiettivo top5. Soddisfatto della mia stagione”

Notizie correlate

MotoGP, Pedro Acosta: “Un podio importante. KTM sta lavorando sulla velocità”Pedro Acosta è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026.

Leggi anche: Dani Pedrosa illustra come KTM punta sulle qualità di Pedro Acosta nel MotoGP.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: MotoGP, dal grande avvio al futuro Rosso: è l’anno della consacrazione di Acosta; Acosta: Noi piloti sempre sotto stress, le carriere si accorceranno; Pedro Acosta parla della pressione della MotoGP e dei piani per la 850cc; MotoGP 2027: il punto sul mercato piloti tra firme e silenzi.

Dani Pedrosa illustra come KTM punta sulle qualità di Pedro Acosta nel MotoGP.La situazione attuale di KTM è rappresentativa di una era in cui i piloti giovani come Acosta possono modellare il futuro delle moto da corsa. Con gli investimenti in tecnologia e sviluppo, l’azienda ... napolipiu.com

Dani Pedrosa avverte Marc Marquez: attenzione al talento di Pedro Acosta nel MotoGP.Dani Pedrosa ha recentemente condiviso le sue impressioni sul futuro di Pedro Acosta in MotoGP, lanciando al contempo un avviso a Marc Marquez. La prossima stagione i due spagnoli correranno insieme i ... napolipiu.com

Cristian Gabarrini, ingegnere di pista di Pecco Bagnaia, si trova di fronte a una scelta difficile, poiché deve decidere se seguire il suo attuale pilota all'Aprilia o restare in Ducati per lavorare con Pedro Acosta a partire dal 2027. Gabarrini, che il prossimo 21 giu - facebook.com facebook