Grifo sarà la settimana delle risposte Trattative in corso con Gaucci in attesa
Nella giornata di oggi, il direttore generale del club ha lasciato la sede dopo la partita della Primavera contro il Modena e tornerà tra domani e mercoledì. Intanto, la società sta portando avanti trattative in vista di una possibile soluzione, con il presidente in attesa di risposte. La settimana sarà cruciale per il futuro della squadra, con incontri e decisioni in programma.
Il direttore generale Borras ha lasciato Perugia dopo la partita della Primavera di sabato con il Modena, ma tornerà in sede tra domani e mercoledì. Un piccolo stop prima di entrare nel vivo delle questioni, societarie, tecniche e organizzative (presto partirà infatti la campagna abbonamenti ). Anche Giovanni Tedesco ha lasciato Perugia e farà ritorno in città in occasione del Memorial Gaucci, in programma il primo giugno al PalaBarton. Il tecnico biancorosso è stato confermato per la prossima stagione, ha già trovato l’intesa per continuare la sua avventura con il Grifo, potrà aggiungere un collaboratore nella sua squadra. Mentre Riccardo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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