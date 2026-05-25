Nella giornata di oggi, il direttore generale del club ha lasciato la sede dopo la partita della Primavera contro il Modena e tornerà tra domani e mercoledì. Intanto, la società sta portando avanti trattative in vista di una possibile soluzione, con il presidente in attesa di risposte. La settimana sarà cruciale per il futuro della squadra, con incontri e decisioni in programma.

Il direttore generale Borras ha lasciato Perugia dopo la partita della Primavera di sabato con il Modena, ma tornerà in sede tra domani e mercoledì. Un piccolo stop prima di entrare nel vivo delle questioni, societarie, tecniche e organizzative (presto partirà infatti la campagna abbonamenti ). Anche Giovanni Tedesco ha lasciato Perugia e farà ritorno in città in occasione del Memorial Gaucci, in programma il primo giugno al PalaBarton. Il tecnico biancorosso è stato confermato per la prossima stagione, ha già trovato l’intesa per continuare la sua avventura con il Grifo, potrà aggiungere un collaboratore nella sua squadra. Mentre Riccardo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo, sarà la settimana delle risposte. Trattative in corso, con Gaucci in attesa

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