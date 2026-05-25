L’ultima puntata del Late Night Show è andata in onda giovedì, segnando la fine di un’epoca iniziata con David Letterman e proseguita negli ultimi dieci anni con Stephen Colbert. Tra gli ospiti e i ringraziamenti, sono stati ricordati i conduttori che si sono succeduti nel corso degli anni, tra cui Fallon, Stewart e Kimmel. La trasmissione ha concluso la sua lunga storia con un messaggio di affetto rivolto al pubblico.

di Alessandro Lamuraglia Si chiude un’era, giovedì è andata in onda l’ultima puntata del Late Night Show, la storica trasmissione inventata da David Letterman che negli ultimi 10 anni ha passato il testimone a Stephen Colbert. Una chiusura voluta e spinta da Donald Trump. La scusa ufficiale della rete è che faceva pochi “ascolti”. Colbert ha voluto come ultimo ospite Paul McCartney al quale ha concesso l’onore di tirare giù l’interruttore della corrente per spegnere il programma. È stato commovente, vedete la scena da circa 4 minuti. Paul si era esibito lì, poco più che vent’enne con i Beatles, proprio in quell’Ed Sullivan Theatre e proprio... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazie Letterman, grazie Colbert, Fallon, Stewart, Kimmel. Vi voglio bene da quaggiù

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