Gullit | Grazie Milan grazie tifosi | l’Italia mi ha dato molto Hall of Fame sono orgoglioso

Ruud Gullit, ex centrocampista del Milan, ha commentato prima della partita contro la Juventus, ringraziando la squadra e i tifosi per gli anni trascorsi in Italia. Ha espresso gratitudine per le esperienze vissute e ha annunciato di essere stato inserito nella Hall of Fame. La sua presenza in diretta televisiva ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati, che hanno seguito con interesse le sue parole.

Ruud Gullit, ex centrocampista rossonero, ha parlato a ‘Milan TV’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le dichiarazioni del 'Tulipano Nero' prima di ricevere il riconoscimento per l'inserimento nella 'Hall of Fame' del club rossonero come uno dei migliori centrocampisti della storia del Milan. Sull'entrare nella 'Hall of Fame' del Milan: "Sono molto orgoglioso, non l'avrei mai pensato che sarebbe potuta succedere una cosa del genere. L'anno scorso quando c'era Marco van Basten qui, non voleva venire! Mi diceva che dovevo starci io qui e adesso tocca a me!".🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gullit: “Grazie Milan, grazie tifosi: l’Italia mi ha dato molto. Hall of Fame, sono orgoglioso” Notizie correlate Leggi anche: Milan, tre leggende nella storia: Ancelotti, Gullit e Kakà entrano nella Hall of Fame Ancelotti, Kakà e Gullit commentano il loro ingresso nella Hall of Fame del Milan: il video socialNegli scorsi giorni vi abbiamo parlato dei tre nuovi ex rossoneri che entreranno a far parte ufficialmente della Hall of Fame del Milan. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: San Siro tutto esaurito per Milan-Juve. Prima della gara saranno premiati Ancelotti, Gullit e Kaka; Dario Silva: Io, scimmietta di Cagliari. Per una fetta di torta ho perso una gamba, volevo morire. Il Milan il più grande rimpianto. Hall of Fame Milan, Ancelotti Gullit e Kaká tra i migliori centrocampisti rossoneriHall of Fame Milan 2026: Ancelotti, Gullit e Kaká eletti migliori centrocampisti rossoneri della storia del club. milanosportiva.com Kakà, Ancellotti e Gullit entrano ufficialmente nella Hall of Fame del Milan! Ecco tutti i dettagliKakà, Ancelotti e Gullit, i tre campioni entrano ufficialmente nell'olimpo rossonero grazie al voto dei tifosi di tutto il mondo ... milannews24.com IMPERIAL takes Milan Design Week 2026 Grazie a @che.ansia.sia.con.te per questa giornata carica di colore, illustrazione, fantasia e infinite chiacchiere. È stato bellissimo! #ImperialPeople #ImperialTakesMDW26 #ImperialWoman #ImperialMan - facebook.com facebook