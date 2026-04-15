Stewart è stata la prima donna negli Stati Uniti a costruire una fortuna milionaria grazie al proprio brand di lifestyle

Martha Stewart è stata la prima donna negli Stati Uniti a accumulare una fortuna milionaria attraverso il suo brand di lifestyle. Recentemente, si è saputo che l’attrice Cate Blanchett interpreterà questa figura nel biopic intitolato Good Thing, dedicato alla vita e alla carriera di Stewart. La pellicola si focalizzerà sulla storia di una delle personalità più note nel settore del lifestyle americano.

C ate Blanchett interpreterà Martha Stewart nel biopic intitolato Good Thing, incentrato sulla figura di una delle personalità più influenti del lifestyle americano. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, sarà diretto da Janicza Bravo, attrice e regista (apprezzata per Zola ), e si inserisce nel filone prolifico dei film dedicati alle icone contemporanee. L’appello di Cate Blanchett per Unhcr: «Dall’Ucraina alla Siria: aiutiamo i rifugiati a superare l’inverno» X Leggi anche › Martha Stewart: cover star di Sports Illustrated a 81 anni Cate Blanchett sarà Martha Stewart nel biopic Good Thing. Good Thing, titolo provvisorio di Janicza Bravo,...🔗 Leggi su Iodonna.it

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