Grazie al CeSQ l’Alta Valle del Tevere riscopre le proprie radici

Notizia in breve

Il forum internazionale svoltosi a Sansepolcro ha attirato numerosi partecipanti, evidenziando il ruolo del CeSQ nel promuovere le radici culturali dell’Alta Valle del Tevere. L’evento ha messo in luce l’importanza del centro di studi e ricerca nel favorire incontri e scambi tra diverse realtà. La manifestazione si è conclusa con un forte coinvolgimento della comunità locale, che ha mostrato interesse per le iniziative di valorizzazione territoriale.