Grazie al CeSQ l’Alta Valle del Tevere riscopre le proprie radici
Il forum internazionale svoltosi a Sansepolcro ha attirato numerosi partecipanti, evidenziando il ruolo del CeSQ nel promuovere le radici culturali dell’Alta Valle del Tevere. L’evento ha messo in luce l’importanza del centro di studi e ricerca nel favorire incontri e scambi tra diverse realtà. La manifestazione si è conclusa con un forte coinvolgimento della comunità locale, che ha mostrato interesse per le iniziative di valorizzazione territoriale.
Arezzo, 25 maggio 2026 – : il successo del forum internazionale a Sansepolcro. Si sono concluse con un bilancio estremamente positivo le giornate di studio internazionale ospitate il 15 e 16 maggio 2026 presso la Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro, un evento che ha saputo trasformare la Sala Coleschi in uno stimolante laboratorio intellettuale di respiro europeo. Il simposio, intitolato “Valtiberina-Appennino-Adriatico: p ercorsi, scambi e identità culturale nell’età del Ferro”, ha visto il sapere accademico farsi patrimonio collettivo, riscattando l’Alta Valtiberina dall’antico pregiudizio di terra povera di testimonianze archeologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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