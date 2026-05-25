Grave incidente in via Varesina a Como | motociclista in codice rosso al Sant’Anna

Da quicomo.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel pomeriggio del 24 maggio 2026, un incidente si è verificato in via Varesina a Como, coinvolgendo una motocicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il motociclista in codice rosso all’ospedale Sant’Anna. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre venivano svolti i rilievi. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota ufficialmente.

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Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 24 maggio 2026, in via Varesina a Como, dove intorno alle 14.56 una moto si è scontrata con un altro veicolo. L’incidente è avvenuto all’altezza del semaforo pedonale vicino alla Magistri Cumacini.Secondo le informazioni diffuse da Areu Lombardia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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