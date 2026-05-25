Grave incidente in via Varesina a Como | motociclista in codice rosso al Sant’Anna

Notizia in breve

Nel pomeriggio del 24 maggio 2026, un incidente si è verificato in via Varesina a Como, coinvolgendo una motocicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il motociclista in codice rosso all’ospedale Sant’Anna. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre venivano svolti i rilievi. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota ufficialmente.