Grave incidente in moto per Oikonomou ex difensore del Bari | è in terapia intensiva in Grecia

Un incidente grave ha coinvolto un ex calciatore italiano, ora difensore greco, nella mattina di sabato 23 maggio a Giannina, in Grecia. L'uomo, nato nel 1992, è stato trasportato in terapia intensiva dopo l'incidente. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause o sulle condizioni attuali.

Nella mattinata di sabato 23 maggio Marios Oikonomou, difensore greco classe 1992 con un lungo passato nel calcio italiano, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Giannina, sua città natale in Grecia. La moto del 33enne si sarebbe schiantata contro l'auto di un 63enne proprio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Grave incidente per lex Bologna Marios Oikonomou, è in terapia intensiva dopo lo schianto in moto

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