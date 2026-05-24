Un ex calciatore di serie A è stato coinvolto in un grave incidente in Grecia e si trova in terapia intensiva. Il giocatore, con esperienze in squadre come Bologna e Cagliari, è stato ricoverato dopo l’incidente. Le sue condizioni sono considerate molto serie. Le autorità non hanno fornito dettagli sulle cause dell’incidente né sulla prognosi. La notizia è stata confermata attraverso fonti ufficiali.

L’ex calciatore greco Marios Oikonomou si trova ricoverato in terapia intensiva a Giannina a causa di un violento incidente stradale. La moto dell’ex difensore di Bologna e Cagliari è stata travolta da un’auto che effettuava un’inversione di marcia, provocandogli gravissime lesioni alla testa. Operato d’urgenza alla scatola cranica, il trentatreenne lotta ora per la vita monitorato costantemente dai medici La dinamica dell’incidente in Grecia Nella mattinata di sabato 23 maggio 2026, l’ex difensore Marios Oikonomou è rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale a Giannina, la sua città natale in Grecia. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle Forze dell’Ordine locali, il trentatreenne viaggiava a bordo della sua motocicletta quando si è scontrato frontalmente con l’autovettura di un uomo di 63 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grave incidente in Grecia per l'ex calciatore di serie A Marios Oikonomou: è in terapia intensiva

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