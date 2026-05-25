grave incidente al cerreto moto finisce fuori strada feriti marito e moglie

Un incidente grave si è verificato ieri mattina sulla statale 63 del Valico del Cerreto, a Ponte della Biola, Collagna. Una motocicletta è uscita di strada, causando il ferimento di un uomo e di una donna, che risultano essere marito e moglie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

Brutto incidente motociclistico ieri mattina poco prima delle 10 lungo la statale 63 del Valico del Cerreto in località Ponte della Biola, a Collagna. Marito e moglie, entrambi di 65 anni e residenti a Casalgrande in sella alla loro moto. Erano diretti a Cerreto Laghi e – nell’affrontare una curva presso il viadotto sul torrente Biola, alla base degli Schiocchi di Collagna, per cause al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto – l’uomo ha perso il controllo del veicolo e la coppia è finita rovinosamente a terra. Allertata immediatamente la centrale del 118 soccorso da automobilisti in transito, sono giunti in breve... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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