Incidente tra moto e auto in provincia di Avellino | feriti marito e moglie sono gravi

Nella notte a Rotondi, in provincia di Avellino, si è verificato uno scontro tra una moto e un'auto. A bordo della motocicletta c'erano marito e moglie, entrambi feriti gravemente e trasportati in ospedale a Napoli. I soccorritori intervenuti sul posto hanno assistito alle operazioni di recupero. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.

L'incidente si è verificato nella notte a Rotondi. I due coniugi viaggiavano a bordo della motocicletta: trasportati in ospedale a Napoli, le loro condizioni sono gravi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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