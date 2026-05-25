Grassina pari di sostanza Il verdetto è rimandato
Nel match tra Monti Prenestini e Grassina, il risultato finale è di 2-2. La partita si è conclusa con un pareggio, ma il verdetto è stato rimandato. Durante l'incontro, sono stati schierati vari giocatori, tra cui Marcianò e Alfano, entrato al 50’, mentre nel secondo tempo sono entrati Palazzino e Tavella. La partita si è disputata con continui cambi di possesso e azioni offensive da entrambe le parti.
MONTI PRENESTINI 2 GRASSINA 2 MONTI PRENESTINI: Marcianò, Anconitano (50’ Alfano), De Luca, Pera (89’ Palazzino), Ott Vale, Signorello, Vaccarelli, Falasca, Rugghia (85’ Tavella), Colasanti F. (89’ Iannone), De Dominicis. All.: Cangiano. GRASSINA: Bartoli, Maloku, Arcadipane, Castaldo (78’ Caschetto), Meazzini, Fabiani, Dini, Corsi (73’ Alfarano), Frezza (73’ Parrini), Simoni, Borghesi (60’ Menga). All.: Cellini. Arbitro: Ciprian Cazacu sez. di Albenga. Marcatori: 21’ Simoni, 48’, 63’ Colasanti F., 80’ Meazzini Note: giornata molto calda, spettatori 650 circa. Angoli: 2-1. Ammoniti: Ammonito Maloku, Ott Vale, De Luca, Falasca. CAVE (ROMA) – L’andata della semifinale nazionale Playoff di Eccellenza tra Monti Prenestini e Grassina si chiude con un pirotecnico 2-2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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