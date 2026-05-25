Grassina pari di sostanza Il verdetto è rimandato

Notizia in breve

Nel match tra Monti Prenestini e Grassina, il risultato finale è di 2-2. La partita si è conclusa con un pareggio, ma il verdetto è stato rimandato. Durante l'incontro, sono stati schierati vari giocatori, tra cui Marcianò e Alfano, entrato al 50’, mentre nel secondo tempo sono entrati Palazzino e Tavella. La partita si è disputata con continui cambi di possesso e azioni offensive da entrambe le parti.