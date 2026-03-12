Bologna-Roma 1-1 Pellegrini risponde a Bernardeschi | è pareggio Verdetto rimandato all' Olimpico

Nel match tra Bologna e Roma, disputato allo stadio Dall'Ara, le due squadre hanno concluso con un pareggio 1-1. Bernardeschi aveva portato avanti i giallorossi, ma Pellegrini ha risposto per i bolognesi, pareggiando i conti. La partita si è conclusa senza un vincitore e il risultato sarà deciso nella sfida di ritorno all’Olimpico.

Bologna 12 marzo 2026 – Due italiani decidono il primo capitolo di questo euro-derby nostrano. Allo stadio Dall'Ara finisce 1-1 tra Bologna e Roma, verdetto rimandato alla gara dell'Olimpico. I rossoblù la sbloccano a inizio ripresa con la rete di Bernardeschi, propiziata da una super giocata di Rowe; i giallorossi rispondono con la rete di Pellegrini, su assist dell'intoccabile Malen. Tra una settimana in casa romanista il secondo capitolo di questa sfida: in palio un posto nei quarti di finale. Primo tempo. Confermate in larga parte le idee della vigilia da parte dei due allenatori. Italiano preferisce Casale al fianco di Lucumí nella coppia centrale davanti a Skorupski, mentre Joao Mario a destra e il rientrante Miranda a sinistra completano la linea difensiva rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna-Roma 1-1. Pellegrini risponde a Bernardeschi: è pareggio. Verdetto rimandato all'Olimpico Articoli correlati Pagelle Bologna Roma, vince l’equilibrio! Pellegrini risponde a Bernardeschi e rimanda tutto alla sfida dell’OlimpicoPagelle Bologna Roma: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League 2025/2026. Pellegrini risponde a Bernardeschi, Bologna-Roma 1-1Al Dall'Ara finisce in parità l'andata degli ottavi di finale di Europa League BOLOGNA - Finisce 1-1 l'andata del derby italiano tra Bologna e Roma,... Una raccolta di contenuti su Bologna Roma 1 1 Pellegrini risponde a... Temi più discussi: Le prime news sulla possibile formazione della Roma contro il Bologna; Bologna-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Europa League, andata ottavi di finale: le formazioni di Bologna-Roma; Bologna-Roma: dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario degli ottavi di Europa League. Bologna-Roma 1-1: video, gol e highlightsDue gol, tre legni, tutto ancora apertissimo: l'atto I del derby italiano di Europa League finisce senza vincitori. Bernardeschi in grande forma: è lui a sbloccare la partita su una bella giocata di R ... sport.sky.it Europa League: finisce 1-1 tra Bologna e Roma, la qualificazione si decide all'OlimpicoAccade tutto nella ripresa: al gol di Bernardeschi risponde Pellegrini. Per decidere chi approderà ai quarti bisogna aspettare il ritorno di giovedì prossimo ... rainews.it Europa League, Bologna-Roma 0-0 alla fine del primo tempo Stadio Dall’Ara Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-andata-ottavi-finale-in-campo-bologna-roma-alle-18-45-e-f - facebook.com facebook #Pellegrini risponde a #Bernardeschi: finisce 1-1 #Bologna- #Roma di Europa League x.com