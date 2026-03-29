Amici 2026 Serale | Simone eliminato verdetto tra Valentina e Caterina rimandato

Durante la seconda puntata del Serale di Amici 2026, andata in onda su Canale 5, è stato eliminato un concorrente. La decisione ha eliminato un artista tra i candidati in gara, mentre il verdetto tra gli altri due è stato rimandato a una fase successiva. La puntata ha registrato una sola eliminazione, a differenza dell'esordio che aveva portato a tre uscite.

La seconda puntata del Serale di Amici 2026, andata in onda su Canale 5, ha visto una sola eliminazione rispetto alla triplice uscita dell’esordio. A dover lasciare il palco è stato il ballerino Simone, del team Cuccarini-Peparini, sconfitto nella prima manche contro il team Zerbi-Celentano. Simone è stato battuto nello scontro diretto con i suoi compagni di squadra Alex e Lorenzo, uscendo così dal talent show al termine della prima manche della serata. Valentina e Caterina: verdetto finale rimandato. La suspense non è mancata per il secondo eliminato della puntata. Il ballottaggio finale tra le cantanti Valentina (team Cuccarini-Peparini) e Caterina (team Zerbi-Celentano), finite a rischio rispettivamente nella seconda e terza manche, si è concluso in parità. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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