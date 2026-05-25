Grant Dalton ha dichiarato di essere stato colpito dalla passione dei napoletani per la vela. Durante un evento legato all'America's Cup, il velista ha espresso il suo apprezzamento per l’entusiasmo locale. Dalton ha indossato gli occhiali da sole, mantenendo un atteggiamento rilassato, mentre commentava l’atmosfera vivace e il coinvolgimento della comunità. La sua presenza si è concentrata sulla partecipazione all’evento senza ulteriori dettagli sul suo ruolo.

Se un velista ha un segreto sa bene come nasconderlo. Merito degli occhiali da sole di ordinanza che porta comodamente appoggiati sul naso dall’alba al tramonto. Da questa categoria non sfugge nemmeno Grant Dalton, il grande capo del team New Zealand, ovvero l’uomo da battere alla prossima America’s Cup 2027, ma soprattutto l’uomo che più di ogni altra cosa al mondo ha voluto Napoli come cornice all’interno della quale far “volare” gli AC 75 a partire dalla prossima estate. Succede, perché a volte succede, che in una zona di ombra gli occhiali si spostino di qualche centimetro e allora di Dalton si può notare lo sguardo: vispo, attento, ma soprattutto iperattivo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Grant Dalton e l'America's Cup: «Io, stregato dalla passione dei napoletani»

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