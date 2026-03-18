Un rappresentante della sfida America’s Cup ha dichiarato di essere soddisfatto del lavoro svolto a Napoli, paragonando Bagnoli a Milano Cortina. Ha aggiunto che le barche inizieranno a navigare in Sardegna e successivamente si trasferiranno a Napoli. La squadra si trova attualmente in città, mentre si prepara per le prossime tappe della competizione.

Napoli, 18 mar. (Adnkronos) - ''Siamo felici di essere qui, tra poco le barche inizieranno a navigare in Sardegna e poi ci trasferiremo a Napoli. Ancora non abbiamo la conferma ufficiale della regata qui a Napoli ma speriamo che possa esserci quest'anno". Lo ha detto Grant Dalton, Ceo di Acp (America's Cup Parterhip) a Napoli a margine della presentazione della partnership con Ferrarelle, official water dell'America's Cup e con Emirates New Zealand. Dalton poi sui lavori a Bagnoli ha spiegato: ''I lavori procedono, le prime vele saranno qui subito dopo la regata preliminare in Sardegna, a giugno. Lo sforzo che è stato fatto dal Governo, da... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - America's Cup, Dalton: "A Napoli lavoro incredibile, Bagnoli come Milano Cortina"

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