America’s Cup 2027 Dalton | I lavori procedono Spero in un seguito per tutti i team non solo per Luna Rossa

Durante l'America’s Cup 2027, un rappresentante ha dichiarato che i lavori stanno procedendo e ha espresso la speranza che tutti i team possano continuare a partecipare, non solo Luna Rossa. Ha anche commentato che presto le barche inizieranno a navigare in Sardegna, prima di trasferirsi a Napoli. La manifestazione si avvicina e i preparativi sono in corso.

“Siamo felici di essere qui, tra poco le barche inizieranno a navigare in Sardegna e poi ci trasferiremo a Napoli. Ancora non abbiamo la conferma ufficiale della regata qui a Napoli ma speriamo che possa esserci quest’anno”. Lo ha detto Grant Dalton, Ceo di Acp (America’s Cup Parterhip) a Napoli a margine della presentazione della partnership con Ferrarelle, official water dell’America’s Cup e con Emirates New Zealand. Dalton poi sui lavori a Bagnoli ha spiegato: ”I lavori procedono, le prime vele saranno qui subito dopo la regata preliminare in Sardegna, a giugno. Lo sforzo che è stato fatto dal Governo, da Sport e Salute e dal Comune di Napoli con i lavori di Bagnoli è stupefacente ed è un lavoro che per un Paese sarebbe stato molto più lungo ed è incredibile che i lavori stiano procedendo così velocemente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: America’s Cup 2027, Sirena: “Napoli sarà unica per Luna Rossa” America’s Cup 2027: con la stella Peter Burling in rosa, per Luna Rossa si profila un ballottaggio delicatoLo scorso 20 giugno Luna Rossa ha messo a segno un clamoroso, enorme, fragoroso, rivoluzionario colpo di mercato, riuscendo ad acquisire le... Aggiornamenti e notizie su Luna Rossa Temi più discussi: America’s Cup 38, primi test in acqua e rumors continui; America's Cup 2027: Napoli presente sul foil del Team New Zealand; America’s Cup 2027, La Roche-Posay lancia la sfida francese: presentata la squadra, c’è Philippe Presti; Verso l'America's Cup di Napoli 2027: Ferrarelle sponsor di New Zealand. Luna Rossa, per l’America’s Cup 2027 arriva Peter BurlingGran colpo della squadra italiana, che ha ingaggiato il timoniere vincitore delle ultime tre edizioni del torneo con New Zealand e di tre medaglie olimpiche. Il Ceo Max Sirena: «Farà parte del sailing ... lettera43.it Pirelli: partnership con Luna Rossa per l’America’s Cup 2027 a NapoliPirelli sarà nuovamente al fianco di Luna Rossa, per la prossima edizione dell’America’s Cup, che si disputerà a Napoli nel corso del 2027. L’azienda di pneumatici ha rinnovato la partnership con il ... motorionline.com All smiles around the Luna Rossa team after yesterdays two-boat training session Peter Burling and the crew are getting busy down in Cagliari, Sardinia. —————— Tutti sorrisi per il team Luna Rossa dopo la sessione di allenamento a due barche di ieri - facebook.com facebook