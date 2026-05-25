Grandi confermato alla guida della rivista The European Journal of Contraception and Reproductive HealthCare

Il Board Internazionale della Società Europea della Contraccezione e della Salute Riproduttiva, nel corso del suo congresso internazionale tenutosi a Belgrado (Serbia), ha confermato con il 100% dei voti il ruolo del Prof. Giovanni Grandi come Editor in Chief del giornale scientifico ufficiale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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