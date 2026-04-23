Confindustria Lombardo confermato alla guida della sezione bancaria e assicurativa

Attilio Lombardo è stato riconfermato presidente della sezione Bancaria e Assicurativa di Confindustria Catania per il biennio 2026-2028. Lombardo, amministratore di ALG Holding, mantiene così il suo incarico dopo aver ricoperto questa posizione in precedenza. La nomina è stata ufficializzata per il prossimo periodo di due anni.

Attilio Lombardo, amministratore di ALG Holding, è stato riconfermato presidente della sezione Bancaria e Assicurativa di Confindustria Catania per il biennio 2026-2028. Al suo fianco, Marco Di Grazia (UniSicilia) nel ruolo di vicepresidente e Bartolomeo Mililli (Confeserfidi) nel consiglio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Limonicoltura: Salvatore Aceto alla guida della Sezione economica di Confagricoltura CampaniaConfagricoltura Campania accelera sul rilancio delle filiere identitarie e sceglie la Costiera Amalfitana per rafforzare il comparto della... Confindustria Lecce: Vincenzo Portaccio è il nuovo presidente della sezione turismoL’imprenditore succede a Giovanni Serafino e guiderà il comparto per il prossimo quadriennio, puntando su quattro pilastri: competitività, qualità... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Imprese, Confindustria: nel 2025 reti in crescita, +7,6% contratti e +5,2% aziende; Confindustria Varese, Roberto Paciaroni confermato Presidente Infrastrutture, Trasporti e Turismo; Valvole industriali, in fiera torna Ivs: A Bergamo un summit da record; Imprese Meccaniche Confindustria Varese: Carlo Del Grande rieletto Presidente. Stime dimezzate per il Pil lombardo: +0,6% nel 2026Alla Brianza non va decisamente bene, con un tasso di crescita 2026 più che dimezzato. Ma le stime sul prodotto interno lordo si riducono in modo drastico anche altrove, ... msn.com Accordo tra Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, AIIT e Regione Abruzzo: nasce un progetto pilota nazionale per scambi B2B con la Turchia e nuove opportunità di investimento per le imprese abruzzesi - facebook.com facebook Orsini ( #Confindustria): tutti i partiti lavorino in modo responsabile a stabilità Paese - #economia x.com