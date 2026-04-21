Healthcare Awards | Roma guida il futuro della sanità nazionale

Mercoledì 22 aprile, lo spazio culturale WeGil a Roma ospiterà la terza edizione degli Healthcare Awards. L'evento si svolgerà in un ambiente dedicato all'innovazione nel settore sanitario, attirando professionisti e rappresentanti del settore. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di riconoscere le eccellenze e le novità nel campo della sanità nazionale. Si tratta di un appuntamento annuale che si svolge nella capitale italiana.

Mercoledì 22 aprile, lo spazio culturale WeGil diventerà il centro nevralgico della sanità italiana, ospitando la terza edizione degli Healthcare Awards. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra e Healthcare Policy, si prepara a riunire a Roma le figure chiave che definiscono il futuro del benessere collettivo, premiando chi trasforma la teoria delle politiche pubbliche in realtà operativa per il Paese. La Capitale non sarà solo una cornice estetica, ma assumerà il ruolo di fulcro decisionale. Se nelle edizioni precedenti l’attenzione si era concentrata sulle dinamiche territoriali — con la Puglia protagonista nel 2024 come modello di investimento sanitario e l’Abruzzo nel 2025 quale esempio di resilienza e ricostruzione — questa tappa romana segna un cambio di passo strategico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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