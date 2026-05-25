Grande successo per The Great Dog Show a La Galleria
Sabato 23 maggio si è svolta la quarta edizione di The Great Dog Show a La Galleria, con una forte partecipazione di pubblico. L’evento, dedicato agli appassionati di cani, ha visto numerosi proprietari portare i loro animali per partecipare a competizioni e attività. La manifestazione si è concentrata sul rapporto tra le persone e i loro cani, attirando un pubblico vario e numeroso.
Grande partecipazione sabato 23 maggio a La Galleria per la quarta edizione di The Great Dog Show, l’evento dedicato al mondo cinofilo che celebra il legame tra le persone e i loro amici a quattro zampe.Organizzata da La Galleria con il patrocinio del Comune di Parma e la partecipazione di Area. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
GRANDE SUCCESSO PER CUORI E ZAMPE IN PIAZZA | 19/05/2026
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