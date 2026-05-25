Grande successo per The Great Dog Show a La Galleria

Notizia in breve

Sabato 23 maggio si è svolta la quarta edizione di The Great Dog Show a La Galleria, con una forte partecipazione di pubblico. L’evento, dedicato agli appassionati di cani, ha visto numerosi proprietari portare i loro animali per partecipare a competizioni e attività. La manifestazione si è concentrata sul rapporto tra le persone e i loro cani, attirando un pubblico vario e numeroso.