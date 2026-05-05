Gara di toelettatura Pets! Grooming Show la Castiglionese Harley Dog sul podio

Lo scorso 5 maggio si è svolta ad Arezzo la gara di toelettatura “Pets! Grooming Show”. Tra i partecipanti, una squadra proveniente da una città della provincia ha ottenuto un risultato di rilievo, classificandosi tra i primi posti. La competizione ha visto la partecipazione di vari professionisti del settore, con prove che hanno messo in mostra le abilità di toelettatura e cura degli animali domestici.

Arezzo, 5 maggio 2026 – . Michele Caneschi e Jessica Ghelardoni della “Harley Dog Toelettatura”si sono classificati rispettivamente primo nella categoria professionisti “workshop” e seconda nella categoria professionisti “debuttanti”. I barboncini che si sono prestati a fare da modelli sono Coco di Anita Capanni e Maya di Simona Pancioni. “Mi devo congratulare con Michele Caneschi e Jessica Ghelardoni di “Harley Dog Toelettatura” che alla gara di toelettatura “Pets! Grooming Show” svoltasi nei giorni scorsi a Treviso si sono classificati rispettivamente primo nella categoria professionisti “workshop” e seconda nella categoria “debuttanti”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gara di toelettatura “Pets! Grooming Show”, la Castiglionese “Harley Dog” sul podio Notizie correlate Sofia Raffaeli sul podio virtuale in Coppa del Mondo: nastro brillante, domani la seconda parte di garaSofia Raffaeli ha incominciato la propria avventura nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica e occupa la terza posizione a... Leggi anche: Superbike, Bulega domina Gara 1 in Australia: tripletta italiana sul podio