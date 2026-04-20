Benevento grande affluenza per le Domeniche della Salute del Rotary | focus su nutrizione e prevenzione dell’obesità

Domenica 19 aprile si è svolta a Benevento l’edizione delle “Domeniche della Salute”, un evento di prevenzione gratuita organizzato dal Rotary Club locale. L’iniziativa ha registrato una grande affluenza di partecipanti, con particolare attenzione ai temi della nutrizione e della prevenzione dell’obesità. L’appuntamento si è concluso con un bilancio positivo, confermando l’interesse della comunità verso le iniziative di sensibilizzazione sulla salute.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con un bilancio estremamente positivo l’appuntamento di ieri, domenica 19 aprile, con le “Domeniche della Salute”, lo storico programma di prevenzione gratuita promosso dal Rotary Club di Benevento. L’iniziativa di quest’anno ha posto l’accento su una delle sfide sanitarie più urgenti della modernità: l’obesità e i disturbi metabolici. L’obesità non è infatti solo una condizione estetica, ma un fattore di rischio primario per patologie croniche quali il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa, le malattie cardiovascolari e le degenerazioni osteoarticolari, che incidono pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, grande affluenza per le “Domeniche della Salute” del Rotary: focus su nutrizione e prevenzione dell’obesità Notizie correlate Rotary Club Benevento, successo per la “Domenica della Salute” dedicata alla prevenzione ginecologicaTempo di lettura: 2 minutiNonostante la ricorrenza della Domenica delle Palme, l’impegno del Rotary Club di Benevento per il benessere del territorio... Settimo appuntamento con “Le Domeniche della Salute”: focus su ipertensione arteriosa, rischi e danniTempo di lettura: 2 minutiSi è svolto ieri, 15 febbraio, il settimo appuntamento de “Le Domeniche della Salute”, iniziativa promossa dal Rotary Club...