L'evento “4 Zampe al Buonvento” si è svolto il 23 e 24 maggio 2026 presso il Centro Commerciale Buonvento di Benevento. Due giornate di attività, spettacoli e sensibilizzazione sono state seguite da un pubblico numeroso. La manifestazione, dedicata al mondo animale, ha visto la partecipazione di molti visitatori e ha proposto iniziative per promuovere la tutela degli animali.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico la prima edizione di “4 Zampe al Buonvento”, l’evento dedicato al mondo animale svoltosi presso il Centro Commerciale Buonvento di Benevento nelle giornate del 23 e 24 maggio 2026. L’iniziativa, promossa da Sky’N Project di Nicola Colucci, ha registrato una significativa presenza di famiglie, appassionati e cittadini, trasformando il centro commerciale in un punto di incontro dedicato agli amici a quattro zampe, alla sensibilizzazione e alla socialità. Grande interesse hanno suscitato la sfilata canina amatoriale, le attività di Agility Dog con l’educatore cinofilo Angelo De Simone e le dimostrazioni di Nosework sportivo curate dall’istruttore qualificato Alessandro Testa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Grande successo per “4 Zampe al Buonvento”: due giornate di partecipazione, spettacolo e sensibilizzazione

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