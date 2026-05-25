Grande successo per 4 Zampe al Buonvento | due giornate di partecipazione spettacolo e sensibilizzazione

Da anteprima24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'evento “4 Zampe al Buonvento” si è svolto il 23 e 24 maggio 2026 presso il Centro Commerciale Buonvento di Benevento. Due giornate di attività, spettacoli e sensibilizzazione sono state seguite da un pubblico numeroso. La manifestazione, dedicata al mondo animale, ha visto la partecipazione di molti visitatori e ha proposto iniziative per promuovere la tutela degli animali.

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Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico la prima edizione di  “4 Zampe al Buonvento”, l’evento dedicato al mondo animale svoltosi presso il  Centro Commerciale Buonvento di Benevento  nelle giornate del  23 e 24 maggio 2026.   L’iniziativa, promossa da  Sky’N Project di Nicola Colucci, ha registrato una significativa presenza di famiglie, appassionati e cittadini, trasformando il centro commerciale in un punto di incontro dedicato agli amici a quattro zampe, alla sensibilizzazione e alla socialità.   Grande interesse hanno suscitato la  sfilata canina amatoriale, le attività di  Agility Dog  con l’educatore cinofilo  Angelo De Simone  e le dimostrazioni di  Nosework sportivo  curate dall’istruttore qualificato  Alessandro Testa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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