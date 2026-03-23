Ipogei presi d’assalto successo per le Giornate Fai | lunghe attese e grande partecipazione

Tra le aperture coordinate dalla delegazione Fai di Agrigento, guidata da Bruno Carapezza, il vero richiamo è stato rappresentato dagli ipogei del centro cittadino. In particolare la cisterna sotto il viale della Vittoria e il rifugio antiaereo di Piano Barone, mai aperti prima al pubblico, hanno registrato un’affluenza tale da generare attese anche fuori dagli ingressi con visitatori rimasti in fila nella speranza di poter accedere ai turni successivi. Non solo capoluogo. Le Giornate Fai hanno coinvolto anche Aragona, Licata e Palma di Montechiaro confermando una partecipazione diffusa e un interesse crescente per il patrimonio storico e artistico del territorio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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