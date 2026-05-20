Asl Bn 4 Zampe al Buonvento | salute e alla sicurezza degli animali d’affezione

L’ASL di Benevento, in collaborazione con il Comune, ha avviato l’iniziativa “4 Zampe al Buonvento” dedicata alla tutela e alla sicurezza degli animali domestici. L’obiettivo è sensibilizzare i proprietari sulla corretta gestione degli animali e promuovere controlli sanitari e comportamentali. L’evento si svolge nel quartiere Buonvento e prevede visite veterinarie gratuite, incontri informativi e distribuzione di materiali educativi. La partecipazione è aperta a tutti i proprietari di animali d’affezione presenti nella zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’ASL, insieme Comune di Benevento, promuove l’iniziativa “4 Zampe al Buonvento”, due giornate dedicate alla tutela e al benessere degli animali d’affezione, con particolare attenzione alla prevenzione del randagismo e alla corretta identificazione dei cani attraverso la microchippatura. L’appuntamento è in programma nei giorni 23 e 24 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Centro Commerciale Buonvento, dove il personale del PAV (Presidio Ambulatoriale Veterinario) responsabile dell’Igiene Urbana Veterinaria e Randagismo dell’ ASL Benevento effettuerà gratuitamente la microchippatura dei cani. .... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Asl Bn, “4 Zampe al Buonvento”: salute e alla sicurezza degli animali d’affezione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Insieme per sempre: l’Umbria permette la tumulazione degli animali d’affezione con i padroni"“Il legame speciale che unisce ai propri animali da compagnia riceve oggi, in Umbria, un riconoscimento che supera i confini della vita terrena”. Tutele e servizi per gli animali d’affezioneCon l’approvazione del nuovo regolamento dedicato agli animali d’affezione, il Comune di Lerici adotta i primi provvedimenti: la stipula di...