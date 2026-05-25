Grande partecipazione all' inaugurazione della Falesia di Selvola dedicata a Fabiano Molinari

L'inaugurazione della Falesia di Selvola si è svolta il 23 maggio 2026, con una partecipazione molto numerosa. La falesia, dedicata a Fabiano Molinari, è un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di arrampicata nella zona dell'Alta Val Taro e Val Ceno. La cerimonia ha attirato numerosi partecipanti, tra arrampicatori e cittadini interessati alla valorizzazione del territorio.

Una partecipazione straordinaria ha accompagnato la mattina del 23 maggio 2026 l'inaugurazione della Falesia di Selvola, il nuovo spazio dedicato all'arrampicata e alla valorizzazione del territorio dell'Alta Val Taro e Val Ceno.La giornata si è aperta con la benedizione del parroco don Stefano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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