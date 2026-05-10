L’inaugurazione della mostra ArtePiana – Tra Visione e Materia si è svolta presso l’Hotel La Piana di Amorosi, attirando un pubblico numeroso. La rassegna, curata da Francesco Creta, presenta opere che esplorano il rapporto tra visione e materia. La partecipazione dei visitatori ha superato le aspettative, con persone che hanno visitato gli spazi espositivi nel corso della giornata. La manifestazione si è conclusa con successo e interesse da parte dei presenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è inaugurata con una significativa partecipazione di pubblico la mostra ArtePiana – Tra Visione e Materia, progetto espositivo a cura di Francesco Creta ospitato negli spazi dell’Hotel La Piana di Amorosi. Un pubblico numeroso e qualificato – composto da artisti, collezionisti, studiosi, operatori culturali e appassionati d’arte contemporanea – ha preso parte all’opening, manifestando vivo interesse e apprezzamento per un progetto che pone al centro il ruolo della materia nella ricerca artistica contemporanea, in dialogo con una delle tradizioni più vitali del panorama italiano: quella campana. Nel corso della...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Grande partecipazione per l’inaugurazione di “ArtePiana – Tra Visione e Materia

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