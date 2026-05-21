Bedonia il 23 maggio inaugura la Falesia di Selvola gioiello dell' Alta Val Ceno

Il 23 maggio si terrà l'inaugurazione della Falesia di Selvola a Bedonia, situata nell'Alta Val Ceno. La falesia rappresenta una parete di roccia che, dopo vent'anni di inattività, tornerà ad essere accessibile agli arrampicatori. La struttura si trova in una zona che ha mantenuto intatto il suo paesaggio naturale, e l'evento segna il ripristino di un sito di interesse per gli appassionati di questa disciplina. La data è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui