Bedonia il 23 maggio inaugura la Falesia di Selvola gioiello dell' Alta Val Ceno

Da parmatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 maggio si terrà l'inaugurazione della Falesia di Selvola a Bedonia, situata nell'Alta Val Ceno. La falesia rappresenta una parete di roccia che, dopo vent'anni di inattività, tornerà ad essere accessibile agli arrampicatori. La struttura si trova in una zona che ha mantenuto intatto il suo paesaggio naturale, e l'evento segna il ripristino di un sito di interesse per gli appassionati di questa disciplina. La data è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori locali.

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C'è una parete di roccia in Alta Val Ceno che ha aspettato vent'anni per tornare a essere scalata come merita. Si chiama Falesia di Selvola, è nascosta tra i boschi della frazione di Selvola, nel Comune di Bedonia, e il 23 maggio 2026 aprirà ufficialmente i battenti dopo un lungo e appassionato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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