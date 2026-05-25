Grande Fratello Vip ex gieffino confessa | Un concorrente mi ha chiesto di fidanzarci per finta per…

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato che un altro partecipante gli avrebbe proposto di fingere un fidanzamento. La confessione si aggiunge alle numerose dinamiche che si sviluppano all’interno della casa, dove si formano amicizie, relazioni e rivalità. Il reality continua a catturare l’attenzione del pubblico, interessato a seguire le interazioni tra i concorrenti e i possibili sviluppi delle loro relazioni.

In ogni edizione del Grande Fratello nascono amici, flirt, grandi amori e rivalità. Sono tantissimi i telespettatori che seguono il reality con grande curiosità per non perdere tutte le dinamiche che nascono nella casa più spiata dagli italiani. Un ex concorrente che ha fatto parte del cast del reality qualche anno fa si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni che fino ad ora non aveva mai reso note. Nel podcast Mediocracy ha confessato: "Quando sono entrato nella Casa mi sono state fatte delle proposte, anche dai concorrenti. Poi tra i concorrenti c’è stato chi mi ha chiesto, ‘fidanziamoci per finta’". Di chi si tratta? Di Giovanni Ciacci, non ha però detto chi è stato a fargli questa proposta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Grande Fratello, ex gieffino confessa Ecco cosa penso di Jonas Pepe e Anita Mazzotta

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