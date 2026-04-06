Un ex concorrente del Grande Fratello Vip ha espresso critiche nei confronti del programma, dichiarando che non gli entusiasma. Il reality show è attualmente in corso da diverse settimane e vede la conferma della conduttrice Ilary Blasi, che è tornata alla conduzione dopo più di cinque anni. La trasmissione continua a mantenere vivo l'interesse del pubblico italiano.

Il Grande fratello Vip sta tenendo alta l'attenzione degli italiani. In onda da ormai diverse settimane, il reality show ha visto il ritorno di Ilary Blasi alla sua conduzione a distanza di oltre cinque anni. In queste ore, un ex gieffino ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio dove ha usato parole fortissime contro il reality show. Si tratta di Ascanio Pacelli, che nella scorsa edizione ha avuto il ruolo di commentatore in studio. L'uomo ha ammesso di non essere particolarmente entusiasta del Grande fratello vip, dichiarando in questo modo: "Preferisco di gran lunga Gf fatto da sconosciuti, non da persone più o meno famose che vogliono farsi notare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex gieffino demolisce il Grande fratello vip: “Non mi entusiasma”, ecco chi

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