GF Vip Giovanni Ciacci dopo anni svela | Mi hanno proposto di fidanzarci per finta

Durante un'intervista, Giovanni Ciacci ha rivelato di aver ricevuto una proposta di un finto fidanzamento mentre partecipava a un reality show. La proposta prevedeva di creare una relazione artificiale per motivi di intrattenimento. La notizia è stata resa nota dopo diversi anni dalla partecipazione al programma. Non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti o sulla durata della proposta.

Giovanni Ciacci dopo anni svela una proposta ricevuta al GF Vip, volevano creare dinamiche con un finto fidanzamento. Qualche anno fa Giovanni Ciacci ha partecipato al Grande Fratello Vip 7 rimanendo nella casa più spiata d’Italia per due settimane prima di essere eliminato. Giovanni Ciacci nel podcast Mediocracy (Screen Youtube @Mediocracy-podcast) Al timone del reality c’era Alfonso Signorini, nel podcast Mediocracy ha rivelato che non si è sentito supportato dal conduttore come gli aveva promesso prima di approdare nella casa. L’ex gieffino riferendosi al reality ha detto che è stata l’esperienza più brutto della sua vita, dopodiché ha svelato: “Quando sono entrato nella Casa mi sono state fatte delle proposte, anche dai concorrenti. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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GF Vip, Giovanni Ciacci rivela: Un concorrente mi ha chiesto un finto fidanzamento reddit

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