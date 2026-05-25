Grande festa per l' Aero Club Torino | migliaia di persone e soprattutto tantissimi bambini partecipano all' open-day
Sabato 23 maggio 2026, all’aeroporto di Torino Aeritalia a Collegno, si è svolto un open-day organizzato dall’Aero Club Torino. Migliaia di persone, tra cui molti bambini, hanno partecipato all’evento. La manifestazione ha attirato un grande afflusso di pubblico, con partecipanti provenienti dalla zona e non solo. L’evento ha offerto occasioni di visita e intrattenimento legate all’attività dell’aero club.
Migliaia di cittadini, tra cui moltissimi bambini, hanno partecipato all'open-day organizzato dall'Aero Club Torino sabato 23 maggio 2026 all'aeroporto di Torino Aeritalia, in strada della Berlia a Collegno. La manifestazione ha aperto le porte dello storico scalo per una giornata dedicata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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