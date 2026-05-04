Tomadini Open Day | 49 concerti in un giorno per la grande festa del conservatorio di Udine

Domenica 10 maggio a Udine si svolge il Tomadini Open Day, un evento dedicato alla musica e alla cultura del conservatorio. La giornata prevede 49 concerti distribuiti tra le 10 e le 19, con oltre 115 ore di lezioni che vengono presentate al pubblico. L’evento offre un’occasione per conoscere da vicino le attività dell’istituzione e ascoltare le esibizioni di studenti e docenti.

Domenica 10 maggio a Udine si rinnova l’appuntamento con Tomadini Open Day, una giornata per fare amicizia con la musica e festeggiare la primavera in una full immersion di concerti: dalle 10 alle 19 sono in programma ben 49 performance musicali e oltre 115 ore di lezione che saranno offerte.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Terni, il Conservatorio “Giulio Briccialdi” apre aprile con concerti internazionali e Open Day per le nuove iscrizioni Primo open day del 2026 per il conservatorio Luisa D'AnnunzioSi terrà domenica primo marzo il primo open day del 2026 del conservatorio “Luisa d'Annunzio” di Pescara. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Libertiadi Scolastiche di Judo a Pordenone: sport, scuola e valori per 200 studenti delle primarie; Udine, il Tomadini apre le porte: 49 concerti e lezioni per l’Open Day. Udine, il Tomadini apre le porte: 49 concerti e lezioni per l’Open DayDalle 10 alle 19 ingresso libero, corner informativo e lezioni individuali prenotabili online. Iscrizioni aperte fino al 15 maggio. nordest24.it Udine, il 5 maggio Tomadini open day dalle 10 alle 20 lezioni aperte e 40 concertiUDINE – Si aprirà sui ritmi delle percussioni e si congederà nel segno del jazz l’Open Day 2024 del Conservatorio Tomadini di Udine: in piazza Primo Maggio, nel cuore della città: le porte della ... nordest24.it UDINE, ARRIVA TOMADINI OPEN DAY, DOMENICA 10 MAGGIO 49 CONCERTI E 115 ORE DI LEZIONI, ANCHE PERSONALIZZATE Domenica 10 maggio a Udine si rinnova l’appuntamento con Tomadini Open Day, una giornata per fare amicizia con la mus - facebook.com facebook