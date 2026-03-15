St Patrick' s Day 2026 Atlanta in festa | migliaia di persone alla parata

Il St Patrick's Day 2026 ad Atlanta ha visto la partecipazione di oltre 2000 persone alla parata organizzata in città. La manifestazione, che celebra il santo patrono d’Irlanda, si svolge ogni anno e attira numerosi cittadini e visitatori. La parata ha attraversato le vie principali di Atlanta, coinvolgendo varie associazioni e gruppi di musicisti. L’evento si è concluso con musica, balli e festeggiamenti pubblici.

Oltre 2000 persone hanno partecipato alla parata di San Patrizio ad Atlanta, Stati Uniti. Questo tipo di tradizione, nata per commemorare il santo patrono d’Irlanda, ormai è diventata un fenomeno a livello globale e viene festeggiata in tutto il mondo. Il più grande corteo del St Patrick’s Day negli Usa si tiene a New York martedì 17 marzo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - St Patrick's Day 2026, Atlanta in festa: migliaia di persone alla parata Articoli correlati Leggi anche: St.Patrick Day a al Castello di Mongiorgio (Monte San Pietro) Leggi anche: St.Patrick's day, festival della musica e delle danze folk e irlandesi all'ippodromo Una raccolta di contenuti su St Patrick's Day 2026 Atlanta in festa... St Patrick's Day 2026, Atlanta in festa: migliaia di persone alla parata(LaPresse) Oltre 2000 persone hanno partecipato alla parata di San Patrizio ad Atlanta, Stati Uniti. Questo tipo di tradizione, nata per ... stream24.ilsole24ore.com Watch: Thousands enjoy Atlanta St. Patrick’s Parade in MidtownYou can find full parade coverage on the Atlanta News First TV channel and streaming on ANF+ from noon to 1:30 p.m. msn.com