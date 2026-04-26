Impresa storica dell’Ostiamare | è promozione in Serie C Festa dei tifosi all’Anco Marzio

Da cdn.ilfaroonline.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ostiamare ha conquistato la promozione in Serie C dopo aver concluso il campionato di Serie D in prima posizione nel Girone F con 79 punti. La vittoria è stata festeggiata dai tifosi con una manifestazione all’interno dello stadio Anco Marzio. La squadra ha centrato un risultato storico, culminato con il successo nel torneo e l’accesso alla categoria superiore. La festa ha coinvolto giocatori e supporters in un’atmosfera di grande entusiasmo.

Ostia, 26 aprile 2026 – Un autentico capolavoro quello realizzato dall’Ostiamare in questo Campionato di Serie D, che ha visto il trionfo dei Gabbiani Biancoviola in cima della Classifica a 79 punti del Girone F. In questa storica giornata piena di sole, lo Stadio Anco Marzio ha accolto una folla di tifosi festanti, con famiglie e bambini sugli spalti che hanno accompagnato la squadra verso la conquista del titolo nazionale e la promozione nella categoria superiore, con una giornata di anticipo. L’impianto lidense ha visto vincere i suoi beniamini con il Termoli 1-0 e accogliere l’immensa festa a fine partita. E’ stato il pareggio dell’Ancona con l’Aquila allo Stadio Gran Sasso, sfida contemporanea a distanza, a consegnare all’Ostiamare la vittoria del Campionato, laureando i giocatori biancoviola campioni nazionali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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