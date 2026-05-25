Grand Prix Allievi a Chiuro | sprint e ostacoli da applausi

Notizia in breve

A Chiuro si sono svolti gli sprint e le gare di ostacoli del Grand Prix Allievi interprovinciale, con condizioni climatiche perfette. Il sole e il caldo hanno accompagnato le competizioni, mentre il vento si è mantenuto assente. Gli atleti hanno dato il massimo, offrendo prestazioni di alto livello che hanno ricevuto numerosi applausi dal pubblico presente. La giornata ha visto sfide intense nelle varie discipline, con tempi e risultati che hanno soddisfatto gli organizzatori.