Grand Prix Allievi a Chiuro | sprint e ostacoli da applausi
A Chiuro si sono svolti gli sprint e le gare di ostacoli del Grand Prix Allievi interprovinciale, con condizioni climatiche perfette. Il sole e il caldo hanno accompagnato le competizioni, mentre il vento si è mantenuto assente. Gli atleti hanno dato il massimo, offrendo prestazioni di alto livello che hanno ricevuto numerosi applausi dal pubblico presente. La giornata ha visto sfide intense nelle varie discipline, con tempi e risultati che hanno soddisfatto gli organizzatori.
Fine settimana all’insegna dell’atletica giovanile a Chiuro, dove il Grand Prix interprovinciale Allievie ha regalato prestazioni di alto livello grazie a condizioni climatiche ideali tra sole, caldo e assenza di vento fastidioso. La manifestazione, andata in scena il 23 e 24 maggio e valida. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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