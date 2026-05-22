La Stazione Metro Colosseo Vince il Grand Prix
La Stazione Metro C Colosseo ha ricevuto il primo premio al concorso internazionale Grand Prix per il suo progetto architettonico. La vittoria è stata annunciata durante la cerimonia ufficiale, alla presenza dei rappresentanti del comitato organizzatore e di alcuni membri della giuria internazionale. La stazione, che si trova in una delle zone più visitate della città, si distingue per le sue caratteristiche estetiche e funzionali. La premiazione ha attirato l’attenzione di professionisti del settore e appassionati di architettura.
Cosa: Il progetto architettonico della Stazione Metro C Colosseo vince il prestigioso primo premio al concorso internazionale Grand Prix.. Dove e Quando: Roma, stazione Colosseo della Linea C, riconoscimento assegnato nell’ambito della XIII edizione del premio nel 2026.. Perché: L’infrastruttura fonde ingegneria moderna e archeologia pubblica attraverso una sapiente continuità materica e suggestive finiture dorate.. La città di Roma, con la sua inestimabile eredità monumentale e archeologica, si conferma ancora una volta il palcoscenico ideale per la sperimentazione architettonica contemporanea ad altissimi livelli. In questo contesto unico... 🔗 Leggi su Ezrome.it
Metronauti Stazione Colosseo - Fori Imperiali
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