La Stazione Metro Colosseo Vince il Grand Prix

La Stazione Metro C Colosseo ha ricevuto il primo premio al concorso internazionale Grand Prix per il suo progetto architettonico. La vittoria è stata annunciata durante la cerimonia ufficiale, alla presenza dei rappresentanti del comitato organizzatore e di alcuni membri della giuria internazionale. La stazione, che si trova in una delle zone più visitate della città, si distingue per le sue caratteristiche estetiche e funzionali. La premiazione ha attirato l’attenzione di professionisti del settore e appassionati di architettura.

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