Al E-Prix di Monaco 2026, sono arrivate le prime vittorie della stagione per le squadre Mahindra e Nissan. Mitch Evans, al quinto appuntamento, si è preso la leadership del campionato grazie a un weekend positivo. Tra i piloti, De Vries e Rowland hanno ottenuto risultati che sono stati accolti con entusiasmo, mentre Wehrlein ha concluso la gara con un risultato deludente. La corsa ha visto anche altre sfide in pista, con alcuni piloti che si sono distinti per prestazioni e altri che hanno incontrato difficoltà.

Il doppio round di Monte Carlo della Formula E ha registrato le prime vittorie stagionali per due protagonisti assoluti di questa categoria: l'ex-iridato Nyck De Vries, trionfatore di sabato con la sua Mahindra, e il campione uscente Oliver Rowland, mattatore della domenica con la Nissan e ora pienamente in corsa per la difesa del titolo. In entrambi i casi si è trattato anche del primo successo dell'anno per i rispettivi team, a conferma del grande equilibrio vigente in questa stagione tra le monoposto elettriche. L'E-prix di Monaco si è rivelato indubbiamente positivo anche per Mitch Evans, che ha superato di slancio in classifica un disastroso Wehrlein, e per il brasiliano Felipe Drugovich, al primo podio in carriera nella gara della domenica dopo un convincente quarto posto il giorno prima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-Prix Monaco 2026, le pagelle: De Vries e Rowland da applausi, male Wehrlein

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